شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر بنصف ساعة بالضوابط الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بفتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك بنصف ساعة، وذلك في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة مراعاة الآتي فى صلاة عيد الفطر المبارك:

. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بنصف ساعة دقائق.

. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة ، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

. السماح باصطحاب الطفال

.تجهيز 600 ساحة بالمساجد الكبرى

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أكد أن يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2 مايو الجارى "عيد الفطر المبارك" .

وأكد المعهد هلال شهر شـوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية )، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 20 دقيقة).

وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك :

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29