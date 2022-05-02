شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر بنصف ساعة بالضوابط الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة مراعاة الآتي فى صلاة عيد الفطر المبارك:
. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.
. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بنصف ساعة دقائق.
. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة ، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.
. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.
. السماح باصطحاب الطفال
.تجهيز 600 ساحة بالمساجد الكبرى
وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أكد أن يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2 مايو الجارى "عيد الفطر المبارك" .
وأكد المعهد هلال شهر شـوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية )، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 20 دقيقة).
وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك :
القاهرة 5:36
الجيزة 5:37
الإسكندرية 5:40
بورسعيد 5:30
السويس 5:31
العريش 5:25
الطور 5:30
سانت كاترين 5:28
طابا 5:23
شرم الشيخ 5:27
دمنهور 5:38
طنطا 5:36
المنصورة 5:34
الزقازيق 5:35
بنها 5:36
شبين الكوم 5:37
كفر الشيخ 5:36
الفيوم 5:39
بنى سويف 5:38
المنيا 5:41
أسيوط 5:41
سوهاج 5:40
قنا 5:36
أسوان 5:38
أبو سمبل 5:46
مرسى مطروح 5:50
الغردقة 5:30
الخارجة 5:47
الإسماعيلية 5:31
دمياط 5:32
السلوم 5:58
نويبع 5:24
حلايب 5:26
شلاتين 5:29