شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير أدوية الطوارئ بجميع المديريات خلال العيد وصرفها مجانا للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير أدوية الطوارئ بمخازن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، استعدادًا لضخها بالمستشفيات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقالت وزارة الصحة، إن هناك متابعات جيدة من جانب التموين الطبى لكافة الأدوية بالمحافظات وخاصة التى يحتاجها المرضى.

وأضافت وزارة الصحة، أن المخزون الاستراتيجى آمن ولا يوجد نقص، وأى مستشفى تحتاج حصتها ستحصل عليها فى أى وقت، كما أن جميع الأدوية تصرف بالمجان.