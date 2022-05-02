شكرا لقرائتكم خبر عن فرقتا قصر ثقافة الطور والاسماعيلية القومية للفنون الشعبية تحييان حفلات العيد بطور سيناء‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسط حشد من مواطني طور سيناء الحفل الفني للفنون الشعبية الذي أقامته مديرية الثقافة بجنوب سيناء وأحيته فرقتى قصور الثقافة بطور سيناء وفرقة الاسماعيلية القومية للفنون الشعبية.

أقيم الحفل برعاية محافظ جنوب سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة في مديرية الثقافة بجنوب سيناء، حضر الحفل أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة والمهندس أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد، والمهندس هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ومشايخ وعواقل طور سيناء وحشد كبير من مواطني جنوب سيناء.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى أعقبه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للمنشد محمد خيرى، تلاه فقرات متنوعة للمواهب بجنوب سيناء، بدأت بالموهوبة رحمة مصطفى وأغنية "ياليلة العيد "، وعرض أطفال جنوب سيناء وتقديم باقة من أغاني التراث السيناوى والتابلوهات الاستعراضية المبهرة لفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية.