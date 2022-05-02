شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر وسلوفينيا تحتفلان بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر وسلوفينيا تحتفلان بمرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، اللذين اتسم التعاون الثنائي بينهما بالاحترام المتبادل والعمل البناء من أجل تحقيق مصالح الشعبين المصري والسلوفيني.

وأكدت الخارجية - في بيان صحفي اليوم الأحد- أن هذا التعاون الثنائي أثمر، ولا يزال الكثير من الإنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر تولي أهمية لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.