شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر جهاز حماية المستهلك في استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن" 19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية " الفيس بوك " على أن يقدم الشاكي الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تحتوي الشكوى على المستندات الأساسية وهي: "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهي "إيصال الصيانة وذلك إن وجد" ، كما يتم تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، تتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهي "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" جانب المستندات الإضافية وهي رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة".

ويتم تقديم شكوى للجهاز بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة الى المستندات الإضافية وهي "إيصال تسليم الجهاز للوكيل " كذلك تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق "الكهرباء – المياه- الغاز"، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية " بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بالإضافة الى المستندات الإضافية وهي إيصال الاستهلاك.

كما يتم تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكتروني يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة الى المستندات الإضافية "صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن". ، كذلك تقديم شكوى للجهاز بشأن الاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهي الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.