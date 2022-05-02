شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آثار التغير المناخى وسبل مواجهته للحفاظ على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضية التغيرات المناخية من اكثر القضايا العالمية، التى يثار حولها الجدل لما لها من تأثير على الحياة التى يعيشها البشر على كوكب الأرض، وليس هناك مفتاح سحري لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ، لكن الأمر يتعلق بالممارسات التي يقوم بها البشر .

خلال هذا التقرير نرصد عدد من الطرق لمواجهة التغير المناخى منها، أنه يمكننا مواجهة التغير المناخى بتغيير الممارسات غير الصديقة للبيئة التي نمارسها بشكل يومي والتى بدورها تسرع من حدوث النتائج السيئة لهذه الظاهرة.

يمكننا أيضا التوقف تماما عن حرق الوقود الحفرى، أو حرق البنزين أو المواد المحترقة، تلك المواد التي تتسبب في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو السبب الأول والرئيسي لتلك الظاهرة، وتهدد البشر وكافة الكائنات الحية من حيوانات وطيور وبحار.

من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخى، ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وارتفاع منسوب مياه البحر بشكل كبير، وهو ما ينذر باحتمالية غرق الكثير من المدن المطلة على السواحل البحرية في العديد من المدن بكل العالم.

وأحد الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ على كوكب الأرض حدوث جفاف بشكل غير طبيعي في العديد من المدن والبلدان الفقيرة، وهو ما ينجم عنه ظاهر اللجوء بسبب الجفاف في كثير من دول العالم.