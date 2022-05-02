شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتبادل التهنئة مع ملك البحرين بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية، وأن يعم الخير والسلام للإنسانية .

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لدور الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش محليا ودوليا وجهود جلالته في النهوض بمملكة البحرين ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الشعب البحريني وسائر الشعوب العربية والإسلامية، وأن يوفق الجميع لتحقيق التقدم والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب العاهل البحريني عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر، وللأزهر الشريف وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وأن يظل منافحا عن دين الإسلام، وناشرا لعلوم الدين، وأن يديم على الأمة الاسلامية والعالم كله الخير والأمان.