شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: الآثار الإيجابية للحرب الأوكرانية الروسية تغلبت على السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه خامس شهر يحقق أعلى إيرادات كل شهر عن السنة السابقة، لافتا إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية لها آثار سلبية وإيجابية على قناة السويس، وتغلبت الآثار الإيجابية على السلبية،

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد على: "نعمل فى القطاع الجنوبى بتطوير 40 كيلو متر، من الكيلو 122 إلى 162، لعمل ازدواج فى البحيرات المرة الصغرى 10 كم، يزود عدد سفن المجرى الملاحى، وتوسعة من جهة الشرق وتعميق من 66 قدم إلى 72 قدم".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن تنفيذ المشروع بكراكات قناة السويس، وكل المصاريف من هيئة قناة السويس ولا نحتاج أن نكلف ميزانية الدولة مبالغ أكثر.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان صحفى الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهرى بلغ 629 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالى حمولات صافية قدرها 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التى تم تسجيلها من قبل.