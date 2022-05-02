شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد عن طقس العيد.. الاثنين والثلاثاء ارتفاع طفيف بالحرارة والأربعاء معتدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس أثناء العيد ما بين الحار أثناء فترات النهار على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ويومي الاثنين والثلاثاء ارتفاع طفيف في الحرارة أعلى من المعدل بحوالى 3 درجات، وأثناء الليل طقس لطيف.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على، أنه على جنوب البلاد الطقس شديد الحرارة ومن يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة ، ونستمتع بالأجواء الربيعية، وبصفة عامة الأجواء مستقرة ويمكن أن نستمتع بالخروج بالمتنزهات والحدائق، وكذلك الشواطئ.

وأشارت إلى نشاط رياح مثيرة للأتربة على السلوم ومطروح فقط، وفرص أمطار على السوم ومطروح وقد تمتد للإسكندرية وأمطار خفيفة غير مؤثرة ولا تؤثر على خروجنا للاستمتاع بأجواء العيد.

وعن ارتداء الملابس الصيفية أم الشتوية قالت: "نرتدى الملابس الصيفية، ويمكن لو خرجنا بالليل متأخر يكون هناك لبس إضافي خفيف وخاصة لكبار السن والأطفال".