شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: هذه أفضل فترة مرت منذ انتشار كورونا فى قلة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك أمرض كثيرة جدا يمكن أن تنتقل عن طريق عدم التباعد، من الكورونا والأنفلونزا وأى مرض معدي، لافتا إلى أن النمط السلوكي والوقائى الاحترازي يجب أن يكون نمط حياتنا سواء هناك كورونا أم لا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد علي، أن وباء كورونا لا زال منتشر عالميا، ولا زال دول كبيرة تلوم نفسها بسبب التقليل من الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الحالات المرصودة لكورونا قليلة جدا وهذه أفضل فترة مررنا بها منذ انتشار المرض وأعداد الإصابات قليلة جدا والأعراض بسيطة جدا، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى أننا مررنا بخمس موجات والأساليب الاحترازية كان لها دور وتم تلقيح عدد كبير من المواطنين.