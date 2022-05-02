شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ30 ألف معلم والتفاصيل قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تحديد التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ 30 ألف معلم، وأيضا العجز فى المدارس والمحافظات، موضحة أنه من المقرر أن يتم إعلان مواعيد التقدم والتخصصات التى تحتاجها الوزارة لسد العجز قريبا بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

وأكدت المصادر، أن شهر مايو المقبل سيشهد كشف تفاصيل كافة مراحل المسابقة والشروط والضوابط ومواعيد التقدم، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتسلم المعلمون الذين سيتم التعاقد معهم عملهم فى سبتمبر المقبل ومن ثم فالمدة الزمنية من وقت فتح باب التقدم الذي سيتم إعلانه وحتى استلام أعضاء هيئة التدريس الجدد عملهم صغيرة وستكون هناك ضرورة لإعلان الشروط والضوابط وفتح باب التقدم فى شهر مايو المقبل.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة

وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فى وقت سابق، على أن كل من يتقدم على مسابقة 30 ألف معلم، سيتم عقد امتحان يخوضه كل من تتوافر فيهم الشروط، موضحة أن اجتياز الامتحان أول مراحل الاختيار، حيث توجد عدة ضوابط وشروط للمفاضلة، أولها اجتياز الامتحان الذى يعقد في التخصصات وأيضا يضم أسئلة تتعلق بالتكنولوجيا لقياس مهارات الخريج، إضافة إلى التقدير الحاصل عليه المتقدم، كما سيتم تحديد أولوية التعاقد فيما يتعلق بالسن.

وتابعت المصادر، أن كل مراحل المسابقة سوف تتم بشكل إلكترونى دون تدخل أي عنصر بشرى خاصة الامتحانات والمفاضلة إضافة إلى مرحلة التقديم الأساسية، مضيفة أنه لا يوجد أي مفاضلة لأى فئة تتقدم سواء من سبق لهم العمل بالحصة أو التطوع بل الجميع يحصلون على نفس الفرصة سواء في المفاضلة أو التعيين، قائلة: لن تكون هناك أي وساطة أو محسوبية أو تدخل من أحد لاختيار خريج على حساب أخر.

وشددت المصادر، على أن الوزارة تحتاج إلى معلمين يتمتعون بقدرة كبيرة ومهنية وثقة في النفس تناسب التطوير الكبير الذى يحدث في التعليم المصرى وأيضا القدرة على التعامل مع طرق التدريس الحديثة والتكنولوجيا التي تم إدخالها في نظام التعليم، كما يجب أن يكون المعلم لديه الرغبة في التطور السريع الذى يحدث بشكل متواصل في التعليم.