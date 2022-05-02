السكة الحديد تبدأ اليوم إيقاف قطارات vip بطنطا على خط القاهرة ـ الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين إيقاف 3 قطارات vip بمحطة طنطا، حيث سيتم إيقاف القطارات أرقام ( 917، 904، 927 ) القاهرة / الإسكندرية والعكس vip بمحطة طنطا كتجربة لمدة شهر مع تعديل ميعاد (923) القاهرة/ الإسكندرية.

وتستمر هيئة السكة الحديد فى تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية بخط الصعيد حتى 11 مايو المقبل، تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك وإعادة أهالى الصعيد بعد قضاء العيد مع أسرهم.

القطارات الإضافية التى يتم الدفع بها بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية لإعادة أهالى الصعيد بعد العيد بياناتها كالآتى :

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1938 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 22:40 ويعمل يوميا حتى الفترة 10 مايو.

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1939 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 18:45 ويعمل يوميا حتى 11 مايو.

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1942 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 55:16 يعمل يوميا حتى 10 مايو.

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1943 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 00:20 يعمل يوميا حتى 11 مايو .

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1941 أسوان / الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان 23:55 يعمل يوم 5 مايو فقط.

ـ قطار ذات تهوية ديناميكية (عادى) 2202 القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 15:15 يعمل حتى 10 مايو.

ـ قطار ذات تهوية ديناميكية (عادى) 2203 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 15:00 يعمل حتى 11 مايو.

ـ قطار ذات تهوية ديناميكية (عادى) 2204 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 24:40 يعمل حتى 11 مايو.

ـ قطار ذات تهوية ديناميكية (عادى) 2205 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 10:00 يعمل حتى 11 مايو.