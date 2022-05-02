"أهم مقصد سياحى بحرى بالغردقة".. جزيرة الجفتون تستعد لاستقبال الزوار فى العيد

القاهرة - سامية سيد - تعد جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر والقريبة من شواطئ الغردقة أكبر وأهم وأشهر مقصد سياحي بحري بالبحر الأحمر ويقصدها أغلب زوار مدينة الغردقة من المصريين والأجانب.

ويعرض الخليج 365 10 صور قبل وصول المعيدين في أول أيام عيد الفطر المبارك .

جزيرة الجفتون أول جزيرة يتم السماح بإقامة منشآت خفيفة سياحية عليها وتضم عدة شواطئ مختلفة وكذلك تعد أهم مقصد سياحي بحري بالغردقة.

وتبحر يوميا عشرات اللنشات السياحية المختلفة من المراسى المختلفة قاصدة شواطئ جزيرة الجفتون، حيث إنها تضم عدة شواطئ يتميز شاطئ الأورانج أكثرهم طلبا من حيث السياح والمشاهير بشواطئ رملية، وكذلك مياه فيروزية مختلفة على الشواطئ الخاصة.

ويقصد هذا الشاطئ يوميا المئات من السياح من جنسيات مختلفة أكثرها طلبا فى تلك الأيام السياح الالمانيين، فيما هناك الكثير من اللنشات السياحية تتوجه شرقا ناحية مواقع الغوص القريبة من جزيرة الجفتون والتى تتميز بشعاب مرجانية وكائنات بحرية فريدة مثل الدلافين والسلاحف والأسماك المختلفة.

تظهر أثناء الإبحار إلى شواطئ جزيرة الجفتون أسراب كبيرة من الدلافين المختلفة منها ذو الأنف الزجاجية الأكثر تواجدا بمناطق الغردقة والبحر الأحمر، حيث تعلو أصوات السياح أثناء ظهور الدلافين لمشاهدتها وهى تظهر بكثرة ويظهر عليها مداعبة السياح عند سماع أصواتهم للظهور أكثر من مرة.



