شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 بمحافظات ومدن الجمهورية.. القاهرة 5:36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الفطر2022 بمدن ومحافظات الجمهورية.

وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29

يذكر أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت ، هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاث وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاث وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر ابريل لعام 2022 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاث وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن الأحد الموافق الاول من شهر مايو لعام 2022 ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاث وأربعين هجريًّا، وأن يوم الاثنين الموافق الثانى من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاث وأربعين هجريًّا.