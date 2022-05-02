شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل المعاش لكبار السن بمحل الإقامة.. أهم مزايا بمشروع قانون حقوق المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي مشروع قانون "حقوق رعاية المسنين" المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ على مزايا كثيرة لكبار السن تتمثل فى الحصول على رعاية كريمة، إلا أن أبرز مزايا هذا القانون الذى محل نقاش لجنة التضامن بمجلس النواب، المادة السادسة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين والتي تضمن إيصال المعاش أو المساعدة المستحقة له إلي محل إقامته "ديلفري".

وجاءت نص المادة بعد موافقة اللجنة وإجراء تعديلات عليها كالتالي : تلتزم الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه الان لجنة التضامن بمجلس النواب.