شكرا لقرائتكم خبر عن "البلاج واللسان ومحلات الفطير".. إزاى تقضى أحلى فسحة فى عيد الفطر بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصيف رأس البر بمحافظة دمياط واحد من أهم وأقدم المصايف التى عرفتها مصر على مر الزمان، عرف بمصيف العائلات ومصيف المشاهير من الفنانين والكتاب والسياسيين ليس فقط لأبناء محافظة دمياط ولكن المحافظات المجاورة.

يتمتع المصيف بالطبيعة الخلابة والهدوء مما جعله مقصد الراغبين عن المتعة والتنزه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويضم المصيف العديد من المناطق الجميلة والجذابة التى تعد مقصد رواد المصيف للاستمتاع وأهمها منطقة شاطئ البلاج، ومنطقة الجربى الشهيرة وشارع النيل واللسان ملتقى البحر بالنهر.

شاطئ البلاج

يضم المصيف عدد كبير من الشواطئ المجانية الممتدة بطول رأس البر ويحتل الشاطىء مساحة كبيرة وعدد كبير من الشواطئ منها شاطئ شارع 33، 51، 63، 77،89،101 ، وشاطئ الخليج وشارع المديرية، شاطئ العائلات وشواطئ نودى القوات المسلحة 1 ،2 وهى اغلبها شواطىء مجانية تستقبل روادها على مدار اليوم منذ الساعات الأولى للصباح ويتوافر على هذه الشواطىء خدمة الانقاذ حيث يتوافر حوالى 33 برج إنقاذ و120منقذ يعملون على مدار اليوم للحفاظ على حياة المصطافين، وكذلك مراكز إسعاف ودورات مياه.

منطقة الجربى

يتميز المصيف بوجود منطقة الجربى وهى منطقة شهيرة يعرفها كل من كان يزور رأس البر قديما وهى المنطقة التى تطل على شاطئ نهر النيل وتضم العديد من الكازينوهات وعدد من النوادى منها نادى المحامين، الحكمة والشرطة والقضاة والمهندسين، وهى نوادى تفرض رسم دخول لروادها من المواطنين، كانت تعرف منطقة الحربى قديما لأنها منطقة الاستشفاء لانها كانت منطقة الراغبين فى الدفن فى الرمال.

منطقة اللسان

تمثل منطقة اللسان أشهر الأماكن السياحية الطبيعية والجذابة فى رأس البر، وهى منطقة ذات طبيعة خاصة حيث أنها التقاء البحر بالنهر وهى مقصد كثير من رواد مصيف رأس البر الباحثين عن المتعة والجمال الطبيعى ، وايضا يقصدها عدد كبير من هواة الصيد9 وخاصة صيد العصارى، كثير من رواد المصيف يتردد على هذه المنطقة اعتبارا من بعد العصر التنزه والنقاط صور تذكارية جميلة.

شارع النيل

يمثل شارع النيل برأس البر واحد من المعالم الرئيسية يقصده محبى ورواد المصيف الفسحة وشراء كافة المستلزمات من ملابس ولعب وإكسسوارات وكل مستلزمات البحر والسباحة، وهو يبدأ العمل به فى الفترات المسائية ويستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، ويشهد اقبالا متزايدا من رواد المصيف خلال يومى الخميس والجمعة.

مطاعم الفطير والبيتزا

تشتهر رأس البر بالعدد من محلات الفطير والبيتزا وهى محلات متواجدة منذ سنوات وتم تطويرها وتحديث الخدمات بها تتمركز بالقرب من شارع النيل الشهير يقصدها رواد المصيف لتناول الفطير الدمياطى الشهير.

بلاج رأس البر



شارع النيل