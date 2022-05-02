شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: استمرار مواعيد شهر رمضان لتشغيل القطارات خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تلقت توجيهات من وزير النقل لاستمرار تنفيذ جدول رمضان في فترة عيد الفطر المبارك، يبدأ التشغيل من 5 صباحا وحتى آخر رحلة 12.40 في خط حلوان، أما خط المرج 12.30 صباحا وحتى المنيب 12.30 صباحا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك أكثر من 3 مليون راكب يستقلون يوميا خطوط المترو الثلاث، موضحا أن هناك 1120 رحلة في اليوم لجميع الخطوط.

وكشف المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، عن أن هناك 20 نقطة إسعاف موزعة على محطات المترو لنقل أي حالة طارئة إذا لزم الأمر، وهناك تنسيق مع شركة النقل لعمل أكمنة ثابتة ومتحركة، ويتم تطهير وتعقيم المحطات والأماكن التلامسية على مدار اليوم.