شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه بالتصدى لأى محاولة للتعدى على الأراضى خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات برفع حالة الطوارئ طوال إجازة عيد الفطر المبارك والتصدى لأى محاولة للتعدي علي الأراضى الزراعية سواء بالتبوير أو البناء والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، على التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.

كما شددت الوزارة على أن رئيس الجمهورية يتابع بشكل مستمر ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ثمن الجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المراحل الثلاث من الموجة الـ 19 والتي انطلقت في 19 يناير الماضى وأيضا الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مطالبا جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأى تعديات وسرعة استغلال تلك الأراضى المستردة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف منها و إزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية مشددا على عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.