الأوقاف تعلن إعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة وجمهور المصلين

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ السيد عبد المجيد رئيسَ الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بإعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة وجمهور المصلين، بحيث تتم مقابلة جميع شيوخ المقارئ المعتمدين، وكذلك جميع أعضاء المقارئ المعتمدين لإعادة تشكيل المقارئ، وتحديد عددها وأماكنها وعدد أعضاء كل مقرأة منها، وما سيكون خاصًّا منها بالأئمة وأعضاء المقارئ، وما سيكون متاحًا لجمهور المسجد، على أن تنتهي الإدارة من ذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخه، ومن يتخلف عن المقابلة سيعد معتذرًا عن مواصلة العمل بالمقرأة.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن يبدأ العمل بالمقارئ في كل مديرية تتم مقابلة أعضائها ووضع خطتها فور اكتمال المقابلات وتحديد المساجد التي سيكون بها المقارئ، ومن المقرر أن يكون هناك يومان في الأسبوع لعمل المقارئ:

1- يوم الاثنين عقب صلاة الظهر، للأئمة وغيرهم من أعضاء المقارئ المعتمدين.

2- يوم الجمعة عقب صلاة العصر، لجمهور المصلين في المساجد التي تحددها كل مديرية وتعتمد خطتها من رئيس القطاع الديني.

وستكون مقابلة شيوخ وأعضاء المقارئ بمديرية أوقاف القاهرة بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا مع إحضار الرقم القومي وعدد (2) صورة شخصية .