شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أحيوا ليلة العيد ولو بركعتين فى جوف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الليلة ليلة العيد لا تقطعوا عاداتكم الطيبة أحيوها ولو بركعتين فى جوف الليل".

وتابع جمعة: "فمن أحياها أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب وصلوها بصلة أرحامكم فهذا وقت الصلة ومن وصلهم وصله الله نسأل الله أن نكون منهم".

وكان الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أصدر منشورا رقم (35) لسنة 2022م، حول ضوابط أداء الدروس الدينية بالمساجد بعد شهر رمضان، تنفيذا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باستمرار الدروس الدينية بالمساجد الكبرى والجامعة بعد شهر رمضان المبارك.

وبحسب منشور رئيس القطاع الدينى فإن ضوابط أداء الدروس الدينية بالمساجد الكبرى والجامعة بعد شهر رمضان تكون على النحو التالى:

أولاً: المساجد الكبرى التى بها إمامان أو أكثر:

1- يكون درس العصر يوميًّا من الأحد إلى الخميس.

2- تكون خاطرة العشاء يوميًّا من الأحد إلى الأربعاء.

3- تكون دروس الواعظات والمحفظات عقب صلاة الظهر وفق الخطة التى تضعها كل مديرية وتعتمدها من رئيس القطاع الدينى.

ثانيًا: المساجد التى بها إمام واحد:

1-يكون درس العصر ثلاثة أيام فى الأسبوع هى: (الأحد – الثلاثاء – الخميس).

2-تكون خاطرة العشاء ثلاثة أيام فى الأسبوع هى: (الاثنين – الثلاثاء - الأربعاء).

3-تكون دروس الواعظات والمحفظات عقب صلاة الظهر وفق الخطة التى تضعها كل مديرية وتعتمدها من رئيس القطاع الدينى.

ثالثًا: يتم تنظيم القوافل الدعوية للمدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وقصور الثقافة، لجميع الأئمة بالتنسيق بين مديرى مديريات الأوقاف ومديرى مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كل فى محافظته.

رابعًا: يتم العمل بهذه الخطة بدءًا من الأحد 8 مايو الجارى، وعلى جميع مديرى المديريات والإدارات بوزارة الأوقاف اتخاذ اللازم لتنفيذ ذلك.