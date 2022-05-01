شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تجهيز 600 ساحة لصلاة عيد الفطر.. والخطبة 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن استعدادات وزارة الأوقاف لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المباكر، مؤكدا أنه تم تجهيز 600 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر، بالإضافة للمساجد الكبرى مع السماح بفتح مصلى السيدات واصطحاب الأطفال.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن صلاة العيد في مدة دقائق، لافتا إلى أنه لم يتم منع الأطفال من صلاة التراويح.

يذكر أنه، عملا على إدخال الفرحة والبهجة على الناس في عيد الفطر المبارك، وفي إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية فإنه يجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك ، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد ، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل ، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.