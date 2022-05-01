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دار الإفتاء توضح 12 معلومة عن أحكام زكاة الفطر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء أحكام زكاة الفطر وذلك على النحو الآتى :

 

1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

 

2- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل.

 

3- الحد الأدنى هذا العام (15 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

 

4 - من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.

 

5 - تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.

 

6 - يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

 

7 - مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

 

8 - إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد. 

 

9 - تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

 

10 - تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.

 

11- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

 

12- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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