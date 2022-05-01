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أخبار مصر.. موعد صلاة عيد الفطر 2022 بالمحافظات.. القاهرة 5:36 والجيزة 5.37

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

 

الرئيس السيسي: تجاوزنا أزمة ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إننا تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا، وأشادت بإجراءاتنا المتخذة المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.

 

موعد صلاة عيد الفطر 2022 بالمحافظات.. القاهرة 5:36 والجيزة 5.37
 
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومحافظات الجمهورية .

 

الداخلية تكثف من استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك

قامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً للخطط الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

 

 

طقس أول أيام العيد.. أجواء حارة نهارا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الإثنين الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

الصحة تطلق حملة "عيّد بأمان" للتوعية بالعادات الغذائية السليمة خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدعيم منصاتها الموثقة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بـ 2350 منشوراً توعوياً، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تفعيلا لدور الوزارة في إبراز إنجازات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي بالعادات الصحية والغذائية السليمة، وبالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

 

 

الرئيس السيسى: مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول لآفاق جديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، "لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد، جيلًا بعد جيل فعلا شأنهم، وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم، ولا يخفى عليكم، أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاســتكمال الطريـق الصحيـح الـذى بـدأناه، فلقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته، وقد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية.

 

"التضامن" تحظر جمع التبرعات النقدية أو العينية للجمعيات دون موافقتها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى حظر استخدام منصات التواصل الإعلامى فى جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بعد موافقة الوزارة فى خلال ثلاثة أيام من التقدم للحصول على تصريح موثق محدد به الغرض من جمع التبرعات وأوجه صرفها حيث يتم تنظيم عمليات تعبئة الموارد وجمع التبرعات يتماشى مع قواعد الحوكمة التى ترتأيها الوزارة فى الحفاظ على المال العام وفى ترشيد وعدالة أوجه الصرف، ومن يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية.

 

المالية: 50% زيادة فى الكميات المطروحة من الفكة خلال عيد الفطر
أعلنت وزارة المالية، زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 50%؛ لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى؛ بما يسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافى حدوث أى اختناقات فى مواقف السيارات أو الأسواق، ويبلغ إجمالى إنتاج «الفكة» شهريًا 45 مليون جنيه.

 

هزة أرضية بقوة 4.07 ريختر على بعد 292 كم شمال رفح
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الأحد 1 مايو 2022، هزة أرضية على بعد 292 كيلو متر شمال رفح، موضحة أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة أو وقوع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

 

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة شمس الظهيرة خلال الأسبوع الجارى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد طقسا مستقرا ومنخفضا في درجات الحرارة عن الأمس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى اليوم تسجل 31 درجة مئوية، والأجواء ربيعية .

 

الرئيس السيسي: الإنجازات والمشروعات المتلاحقة سببا فى الصمود أمام التحديات والأزمات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببًا رئيسًا في الصمود أمام التحديات والأزمات، وكلها وبلا استثناء استهدفت أولًا وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.

 

"التنمية الصناعية": تخصيص 1504 وحدات بـ11 مجمعا صناعيا حتى نهاية مارس
أعلن اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تخصيص عدد 703 وحدات فى 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حتى نهاية شهر مارس، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.

 

 

انتشار أمنى فى الميادين ومحيط المتنزهات لتأمين احتفالات عيد الفطر

انتشرت قوات وزارة الداخلية اليوم الأحد، لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، وتم تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

 

الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى للأجور

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات، وعلى جانب آخر؛ فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك

 

20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فى مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام، والمحدد لها يوم 7 مايو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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