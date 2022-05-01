شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون بمناسبة حلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.