شكرا لقرائتكم خبر عن عميد أسنان القاهرة: جاهزية عمل الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، جاهزية قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأكد عبدالحكم خلال تفقده قسم الطوارئ، على زيادة عدد الأطباء المناوبين بالمستشفى والتواصل المستمر مع قسم الجراحة، وتنظيم الإجازات والراحات، لتوفير العدد اللازم من الطواقم الصحية والتمريض.

وقال عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، أنه تم تجهيز عدد من كراسى الأسنان وغرفة عمليات داخل قسم الطوارئ بالكلية، وأنها جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة بجاهزية قصوى خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وتعتبر مستشفى الأسنان هى الطوارئ الوحيدة فى جامعات مصر.

وشدد عميد الأسنان على انتظام مواعيد تواجد الأطقم الجراحية داخل قيم الطوارئ، والتشديد على الإجراءات الاحترازية الصحية الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على مكافحة العدوى لمرضى الأسنان، مؤكدا توافر جميع الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية.