شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم للالتحاق بوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى المقبل، نقدم فى التقرير التالى شروط التقدم والالتحاق بالوظائف.

ـ التقديد بدأ من 24 أبريل ويستمر حتى 7 مايو المقبل إلكترونيا. عبر الرابع التالى" "http://tawzef.emis.gov.eg

ـ تعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدارس ذكية يوجد بها بنية تحتية فنية وتكنولوجيا متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.

ـ المخطط إنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ البدء في تشغيل 5 مدارس منها بالعام الدراسي 2022-2023.

ـ التقديم متاح على "مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ يجب أن يكون من العاملين بالمدارس الحكومية أو الحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية.

ـ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب لمجال التخصص، وإجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

ـ بالنسبة للمعلمين يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 48 عاما.

ـ أن يكون لديه خبرة فى مجال تدريس المادة التخصصية لا تقل عن 7 سنوات.

ـ أما الإداريين فيجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 52 عاما.

ـ أن يكون لديه خبرة في مجال إدارة المؤسسات التعليمية لا تقل عن 3 سنوات.

ـ اختيار فريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية سوف تتم بمنتهى الدقة.

ـ يجب أن يجتاز المتقدمين من المعلمين اختباري اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، واختبارات التخصصية النظرية والعملية، وكذلك، اختبار تخصصي باللغة الإنجليزية بالنسبة للمواد التي تدرس باللغة الإنجليزية.

ـ تقديمهم عرض تدريس مصغر لمده 15 دقيقة، ومقابلة شخصية للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ أما المتقدمين من الإداريين يجب أن يجتازوا اختباري اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، واختبارات القيادة، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.