منعا للتلاعب.. اعرف قائمة السلع المطروحة على بطاقات التموين وأسعارها

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد فى صرف السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مايو الجارىً حيث يتم توفير العديد من السلع وأصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، هو 50 شهريا بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس فأكثر.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.