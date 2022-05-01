شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن سداد 68 مليون جنيه مستحقات للمخابز عن 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية نسقت مع البنوك المحلية وتم سداد مبلغ 68.2 مليون جنية فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز (28-29-30 إبريل 2022) لأصحاب المخابز فى إطار توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار عمل مخابز الخبز البلدى المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما سيتم يوم الأربعاء المقبل صرف المستحقات اصحاب المخابز عن أيام عمل "1-2-3 مايو 2022" وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير الخبز البلدى المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الأحد أول مايو إيقاف قرار خصم حصص المخابز من الدقيق البلدى والتى كانت مقرره بنسبة 10% طوال شهر رمضان بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء الخبز بكميات كبيرة خلال شهر رمضان على لن تعود حصص الدقيق للمخابز كما كانت عليه قبل شهر رمضان.

ونجحت وزارة التموين فى تأمين مخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم على مدار الفترات الماضية بجانب أيضا استلام محصول القمح المحلى حاليا من المزارعين اعتبارا من أول شهر أبريل الماضى مما يعزز المخزون الاستراتيجى من القمح إلى نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل.