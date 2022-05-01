"إعلام النواب": استراتيجية بناء شخصية وقدرات الأطفال تصنع كوادر شبابية واعية

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد من شأنها النهوض بقدرات الأجيال الجديدة وتنشئة جيل جديد قادر على القيادة وتولي العمل العام، ومن ثم يكون هناك كوادر مؤهلة في المستقبل.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن الدولة المصرية حرصت خلال الفترة الأخيرة على النهوض بملف بناء الإنسان على وجه التحديد؛ حيث تضمنت رؤية 2030 بابًا خاصًّا ببناء الإنسان، وهذا يأتي في إطار حرص الدولة على معركة الوعي، خصوصًا في الوقت الراهن، ليكون لدينا طفل سليم لديه من القدرات والمقومات ما يؤهله ليكون قيادة في المستقبل القريب في مختلف القطاعات والمجالات لخوض معركة الوعي والبناء والتنمية.

وأشارت رشاد إلى أن الاستراتيجية الوطنية لبناء شخصية وقدرات الطفل تتطلب تضافر الجهود جميعها لمختلف المؤسسات بداية من المدرسة والجامعة، كما أن الإعلام عليه دور كبير والشباب والرياضة ومن قبل الأسرة التي يقع عليها العبء الأكبر في هذا الصدد، ومن ثم يجب أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات لتعليم الأطفال أن يكونوا أصحاب إرادة وشخصية وأن يكونوا على قدر من العلم والمعرفة تمهيدًا لتولي مناصب قيادية في المستقبل القريب.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها تتسع الجميع وأن تمكين الشباب أصبح واقعًا ملموسًا ومن ثم يجب الاهتمام بالطفل في مرحلة النشء ليكون نواة لقيادة في المستقبل وهذا لن يتحقق سوى من خلال هذه الاستراتيجية التي لم تغفل الدولة عنها وأطلقتها لتحقيق الغرض المنشود المتمثل في بناء جيل واعٍ قادر على القيادة.