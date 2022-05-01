نائب بـ"الشيوخ": عمال مصر يلعبون دورًا مهمًّا في ترسيخ أعمدة الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هنَّأ المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، عمالَ مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل شاهدًا على عطائهم وما قدموه من أجل بناء هذا الوطن، ودورهم في ترسيخ أعمدة الجمهورية الجديدة.

وقال صبور، في بيان له اليوم الأحد، إن العمال هم المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة؛ فسواعدهم هي التي تدفع عجلة الإنتاج للعمل، مشددًا على جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز وحماية حقوق العمال والنهوض بأوضاعهم المعيشية والمجتمعية؛ إيمانًا من القيادة السياسية بدورهم العظيم في بناء الوطن.

وأكد النائب أن عمال مصر هم بناة الحاضر وأمل المستقبل؛ فهم عماد أي تقدم تحققه دولة، كما أن بسواعدهم تبنى الأوطان وتنجز المشروعات، والدولة المصرية دائمًا ما تخطو خطوات نحو مستقبل مشرق بفضل عمالها.