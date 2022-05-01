أمن المنافذ يضبط 1543 مخالفة مرورية و22 قضية في مجال الأمن العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من ضبط 4 قضايا تهريب جمركي، وضبط 2 قضية تهريب ألعاب نارية، وقضية في مجال تهريب النقد، و2 قضية تهريب أقراص مخدرة.

كما قامت بتحرير 1543 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 22 قضية في مجال الأمن العام، و4 قضايا في مجال الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ 253 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3167 قضية متنوعة تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تم ضبط 16254 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 132 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب"، وضبط 87 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص)، وضبط 1225 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).