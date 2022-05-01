حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في منطقة القطامية والتعدي على مالكتها بالضرب لسرقتها بالإكراه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، بأنها لدى عودتها للشقة سكنها تلاحظ لها انقطاع التيار الكهربائي، ولدى قيامها بالإضاءة من خلال هاتفها المحمول، تلاحظ لها وجود شخص يقف خلف باب إحدى الغرف، وقام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام ماسورة حديدية ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعي بالرأس وكدمات باليد، عقب ذلك اكتشفت سرقة (هاتف محمول – مبلغ مالي – مشغولات ذهبية) من داخل الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "فنى تبريد" "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته "سلاح أبيض"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي، وأقر بعدم قيامه بسرقة مبالغ مالية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وأقرت بأنها عثرت على المبلغ المالي عقب قيامها بالبلاغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.