"بنتك مشيَّها بطال".. كواليس مقتل فتاة على يد أبيها بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات جدييدة في اتهام عامل بقتل ابنته بكتم أنفاسها بمركز الوراق، شمال المحافظة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، بينت أن الضحية تركت منزل والدها وعادت منذ أسبوعين ليكتشف الأب زواجها عرفيًا.

لم تتوقف أفعال الفتاة عند هذه الحد، بل امتدت إلى معاودتها ترك المنزل والاختفاء في ظروف غامضة ليخبره الجيران "بنتك مشيها بطال.. شوف بتروح تعمل ايه".

جن جنون الأب فقرر الانتقام لشرفه، فأحضر ابنته واعتدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها مستخدمًا إيشارب لتفارق الحياة بين يديه ليزج به خلف القضبان انتظارًا لإحالته للمحاكمة وإيداع الجثة المشرحة.

البداية تعود إلى تلقي العميد محمد سلامة مأمور قسم الوراق، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها بنطاق دائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مروان مشرف مفتش الفرقة. معاينة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، بينت أن الجثة لفتاة بلغ من العمر 17 سنة، ترتدي كاملم لابسها، ووجود آثار خنق حول الرقبة، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحريات الرائد محمد حربي والنقيب أحمد ماهر معاوني مباحث الوراق، توصلت إلى أن والد المتوفاة "عامل 54 سنة" أنهى حية ابنته مستخدمًا إيشارب بسبب معرفته زواجها عرفيا منذ 15 يومًا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأب الذي أقر بفلعته "كله إلا الشرف" وجرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال، إلى النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.