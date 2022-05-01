"لص منحوس".. شرع في سرقة كابلات كابينة بأكتوبر فصعقته الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على غرار الفيلم الكوميدي "لصوص لكن ظرفاء"، شرع مسجل خطر في سرقة كابلات كابينة كهرباء بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر ليدفع حياته الثمن لدى تعرضه لصعق كهربائي.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في مقتبل العمر بجوار كابينة كهرباء بدائرة قسم ثالث أكتوبر.

وجه المقدم مجدي موسى مفتش فرقة حدائق أكتوبر، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة.

تحريات ومعاينة الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، بينت أن المتوفى لص حاول سرقة كابلات فصعقته الكهرباء ليلقى مصرعه.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.