اكتشف حملها بالصدفة.. أب يتهم شقيقه بمعاشرة ابنته القاصر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اتهم أربعيني شقيقه بالاعتداء الجنسي على ابنته وحملها منه مستغلا حالتها المرضية.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال باغا من مأمور قسم المنيرة الغربية بحضور شخص وابنته القاصر يتهم أخيه بمعاشرة الأخيرة واكتشافه حملها بالصدفة.

تحركت قوة من القسم بقيادة الرائد محمد أدريس ومعاونه الرائد مصطفى الدكر إلى محل البلاغ، واصطحبت المشكو في حقه إلى ديوان القسم للتحقيق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بعرض الضحية على الطب الشرعي.