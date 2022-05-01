ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 3167 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 16 ألفًا و254 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 132 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".