الحماية المدنية تنقذ سكان منزل بمقابر منشأة القناطر من خطر النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصدى رجال الدفاع المدني بالجيزة، الأحد، لنيران وحدة سكنية بمركز منشأة القناطر دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل بمنطقة المقابر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع مأمور مركز منشأة القناطر.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل منزل، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون امتداده للوحدات السكنية المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.