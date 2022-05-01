إخماد حريق داخل ورشة دوكو في العمرانية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقًا شبَّ داخل ورشة بمنطقة العمرانية غرب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بـ11 شارع فتح الباب المتفرع من الثلاثيني القديم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل ورشة دوكو بمنطقة العمرانية الغربية، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون امتداده للمجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.