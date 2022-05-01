شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعلن تلقى شكاوى العنف ضد المرأة خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس القومي للمرأة تلقي جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات القانونية والاجتماعية خلال أيام عيد الفطر المبارك ومن بينها شكاوى العنف ضد المرأة التى قد تتعرض له، وذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة و عبر الخط المختصر 15115 يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وصرحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بأن المكتب يعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.

وأكدت على تعاون المجلس القومي للمرأة مع كافة الجهات المعنية، وذلك سعيا من المجلس لمساندة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها.