سفير مصر بألمانيا يؤكد أهمية الترابط بين الجالية والسفارة وقنصلياتها الثلاث

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير المصري بألمانيا السفير خالد جلال عبد الحميد، أهمية الترابط والتواصل بين الجالية المصرية والمصريين بألمانيا والسفارة المصرية وقنصلياتها الثلاث في مختلف المدن الألمانية.

جاء ذلك خلال حفل إفطار اقامه السفير المصري مساء أمس، حضره المهندس هاني عازر خبير الأنفاق المصري والمهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، وموفد وزارة الأوقاف الشيخ صفوت بدران، بالإضافة إلى ممثلين عن الجاليات والاتحادات والنوادي المصرية من برلين وفرانكفورت وهانوفر وأعضاء السفارة المصرية والمكاتب الفنية ببرلين.

وعبر السفير خالد جلال عن سعادته باستئناف اللقاءات بعد فترة انقطاع بسبب انتشار وباء "كورونا"، والتي أثرت بشكل كبير على التجمعات والفعاليات، معربا عن أمله في عوده الأمور إلى سابق عهدها.