ضبط 1,9 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالجيزة.. وتوجيهات بتكثيف الحملات بالعيد

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى من ضبط 1,9طن لحوم ودواجن ومشتقاتهما غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال الجزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة، والتصدى لأية مخالفة بكل حزم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى إن المضبوطات شملت 1398 كيلوجراما من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك بمحال الجزارة فى منطقتى الطالبية والجيزة وتم تحرير 11 محضر بذلك مشيراً إلى أنه تم ضبط نحو 505 كيلوجرامات لحوم مفرومة ومقطعات دواجن ودهون جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخازن مطاعم بمنطقتى الهرم وأكتوبر، وتم تحرير محضرين بذلك.