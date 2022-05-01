شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ وزير الشؤون الإسلامية السعودى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
وسأل الله شيخ الأزهر خلال حديثه لـ " آل الشيخ " أن يديم على المملكة وقيادتها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على المملكة وجميع بلاد المسلمين.
كما هنأ الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بهذه المناسبة العزيزة سائلًا الله له دوام التوفيق والسداد .
من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيخ الأزهر على مشاعره الصادقة تجاه بلده الثاني المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الشعور تجاه القيادة الحكيمة وما تقوم به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام هو محل تقدير من فضيلته الذي نكن له كل محبة وتقدير ونعتز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الذين يمثلان عمقًا إستراتيجيًا للأمتين العربية والإسلامية.