شيخ الأزهر يهنئ وزير الشؤون الإسلامية السعودى بعيد الفطر المبارك

القاهرة - سامية سيد - تلقى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، اتصالاً هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، حملّ خلاله بنقل أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، كما سأل الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يديم على المملكة تقدمها واستقرارها.

وسأل الله شيخ الأزهر خلال حديثه لـ " آل الشيخ " أن يديم على المملكة وقيادتها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على المملكة وجميع بلاد المسلمين.

كما هنأ الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بهذه المناسبة العزيزة سائلًا الله له دوام التوفيق والسداد .

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيخ الأزهر على مشاعره الصادقة تجاه بلده الثاني المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الشعور تجاه القيادة الحكيمة وما تقوم به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام هو محل تقدير من فضيلته الذي نكن له كل محبة وتقدير ونعتز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الذين يمثلان عمقًا إستراتيجيًا للأمتين العربية والإسلامية.