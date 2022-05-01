الصحة تطلق حملة "عيّد بأمان" للتوعية بالعادات الغذائية السليمة خلال عيد الفطر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشورات التوعوية جاءت بواقع 452 منشوراً على «فيسبوك»، و600 على «إنستجرام»، و583 على «لينكد إن» و583 على «تويتر»، و132 فيديو على «يوتيوب»، استهدفت جميع المتابعين من كافة الفئات العمرية، إضافةً إلى تقديم نصائح طبية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوي).

وأضاف أن المحتوى التوعوي اشتمل على نصائح لاتباع نظام غذائي صحي، في ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة منشورات بعنوان «رمضان بصحة»، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الـ«سوشيال ميديا».

وقال إنه تم إطلاق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال «شم النسيم» و«عيد الفطر المبارك» إضافةً إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال في تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

وتابع أنه بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتمنيع، تم إطلاق حملة توعوية عن أهمية تلقي اللقاحات وخاصةً لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكداً أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، استمرت في العمل على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، كما تواصل العمل خلال أيام العيد من 10 صباحاً وحتى 3 عصراً؛ للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن صفحات الوزارة قامت بإطلاق بث مباشر لعددٍ من المقاطع المصورة التي يقوم الأطباء المتخصصون خلالها بالرد على أسئلة المتابعين، إضافةً إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت عدداً من المنصات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي شملت:

