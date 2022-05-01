الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن خالص تهانيه، وأطيب تمنياته لهم.. داعيا الله تعالي أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.