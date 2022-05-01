شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن خالص تهانيه، وأطيب تمنياته لهم.. داعيا الله تعالي أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.