أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن خالص تهانيه، وأطيب تمنياته لهم.. داعيا الله تعالي أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا