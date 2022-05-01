"التضامن" تحظر جمع التبرعات النقدية أو العينية للجمعيات دون موافقتها

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى حظر استخدام منصات التواصل الإعلامى فى جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بعد موافقة الوزارة فى خلال ثلاثة أيام من التقدم للحصول على تصريح موثق محدد به الغرض من جمع التبرعات وأوجه صرفها حيث يتم تنظيم عمليات تعبئة الموارد وجمع التبرعات يتماشى مع قواعد الحوكمة التى ترتأيها الوزارة فى الحفاظ على المال العام وفى ترشيد وعدالة أوجه الصرف، ومن يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية.

تهيب وزارة التضامن الاجتماعى بكافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين فى جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الالكترونية، وجوب التقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعى مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التى يتم جمعها، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب.

وجدير بالذكر أن التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى أو مديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتنوه الوزارة إلى أنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بجمع تبرعات نقدية أو عينية بأى وسيلةـ سواء من خلال الفيس بوك أو الانستجرام أو الواتس اب أو من خلال أى منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعى أو غيرها، دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية، على أن الأموال التى يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر فى هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.