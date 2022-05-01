شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات أول خط قطار سريع تنفذه شركات مصرية وألمانية × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن أول خط قطار سريع تنفذه الشركات المصرية والألمانية ومخطط افتتاح المرحلة الأولى من بطول 440 كم خلال عامين، وذلك خلال التقرير التالى: 1ـ يمتد مسار المشروع من العين السخنة حتى مرسى مطروح بطول 660 كم. 2ـ يمر المشروع خلال مساره بمدن العاصمة الإدارية و15 مايو و6 أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والعلمين. 3ـ المشروع سيشهد تشغيل 3 أنواع من القطارات تشمل قطارات ركاب سريعة وإقليمية وقطارات بضائع. 4ـ تبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ الساعة. 5ـ السرعة التشغيلية للقطارات السريعة تبلغ 230 كم/ الساعة. 6ـ السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة. 7ـ السرعة التشغيلية لقطارات البضائع الكهربائية 120 كم / الساعة. 8ـ يتضمن مسار المشروع عدد 22 محطة منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية. 9ـ يربط مسار أول خط قطار سريع البحرين الأحمر والمتوسط برا.