أخبار مصر.. الرئيس السيسي: تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إننا تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا، وأشادت بإجراءاتنا المتخذة المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، "لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد، جيلًا بعد جيل فعلا شأنهم، وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم، ولا يخفى عليكم، أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاســتكمال الطريـق الصحيـح الـذى بـدأناه، فلقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته، وقد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية.

أعلنت وزارة المالية، زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 50%؛ لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى؛ بما يسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافى حدوث أى اختناقات فى مواقف السيارات أو الأسواق، ويبلغ إجمالى إنتاج «الفكة» شهريًا 45 مليون جنيه. المالية: 50% زيادة فى الكميات المطروحة من الفكة خلال عيد الفطر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد طقسا مستقرا ومنخفضا في درجات الحرارة عن الأمس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى اليوم تسجل 31 درجة مئوية، والأجواء ربيعية . الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة شمس الظهيرة خلال الأسبوع الجارى