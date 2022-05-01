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أخبار مصر.. الرئيس السيسي: تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

 

الرئيس السيسي: تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إننا تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا، وأشادت بإجراءاتنا المتخذة المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.

 

الرئيس السيسى: مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول لآفاق جديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، "لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد، جيلًا بعد جيل فعلا شأنهم، وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم، ولا يخفى عليكم، أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاســتكمال الطريـق الصحيـح الـذى بـدأناه، فلقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته، وقد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية.

 

المالية: 50% زيادة فى الكميات المطروحة من الفكة خلال عيد الفطر
أعلنت وزارة المالية، زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 50%؛ لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى؛ بما يسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافى حدوث أى اختناقات فى مواقف السيارات أو الأسواق، ويبلغ إجمالى إنتاج «الفكة» شهريًا 45 مليون جنيه.

 

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة شمس الظهيرة خلال الأسبوع الجارى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد طقسا مستقرا ومنخفضا في درجات الحرارة عن الأمس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى اليوم تسجل 31 درجة مئوية، والأجواء ربيعية .

 

الرئيس السيسي: الإنجازات والمشروعات المتلاحقة سببا فى الصمود أمام التحديات والأزمات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببًا رئيسًا في الصمود أمام التحديات والأزمات، وكلها وبلا استثناء استهدفت أولًا وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.

 

وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث تسويق منتجات الشركات التابعة إلكترونيا

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس ناصر فؤاد المشرف على قطاع التسويق والمعارض بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

 

"التنمية الصناعية": تخصيص 1504 وحدات بـ11 مجمعا صناعيا حتى نهاية مارس
أعلن اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تخصيص عدد 703 وحدات فى 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حتى نهاية شهر مارس، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.

 

 

 

انتشار أمنى فى الميادين ومحيط المتنزهات لتأمين احتفالات عيد الفطر

انتشرت قوات وزارة الداخلية اليوم الأحد، لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، وتم تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

 

الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى للأجور

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات، وعلى جانب آخر؛ فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك

 

طقس حار وشبورة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

 

20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فى مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام، والمحدد لها يوم 7 مايو.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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