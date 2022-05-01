أخبار مصر.. الرئيس السيسي: تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.
الرئيس السيسي: تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إننا تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا، وأشادت بإجراءاتنا المتخذة المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، "لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد، جيلًا بعد جيل فعلا شأنهم، وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم، ولا يخفى عليكم، أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاســتكمال الطريـق الصحيـح الـذى بـدأناه، فلقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته، وقد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية.
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد طقسا مستقرا ومنخفضا في درجات الحرارة عن الأمس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى اليوم تسجل 31 درجة مئوية، والأجواء ربيعية .
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببًا رئيسًا في الصمود أمام التحديات والأزمات، وكلها وبلا استثناء استهدفت أولًا وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله.
اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس ناصر فؤاد المشرف على قطاع التسويق والمعارض بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
انتشرت قوات وزارة الداخلية اليوم الأحد، لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، وتم تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات، وعلى جانب آخر؛ فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك
وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فى مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام، والمحدد لها يوم 7 مايو.