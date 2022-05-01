شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يوقع مرسوما يسهل للشركات الأجنبية دفع إمدادات الغاز بالروبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين مرسوما يسهل للشركات الأجنبية دفع إمدادات الغاز بالروبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، إن بلاده تدرس حاليًا إمكانية الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الصين وقوى كبرى أخرى.

وأضاف كوليبا في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا الصينية، "أن اقتراحنا بأن تكون الصين أحد الضامنين لأمن أوكرانيا هو علامة على احترامنا وثقتنا بجمهورية الصين، فليس لدينا شك في أن الصين لا تريد أن ترى الوضع في أوكرانيا يتطور إلى ما هو عليه اليوم".

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الحرب ليست في مصلحة الصين ، لأن أزمة الغذاء العالمية والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن التدخل الروسي في أوكرانيا تشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد الصيني.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن كل دولة، بما في ذلك الصين، تريد الاستقرار العالمي، حيث أن التجارة الدولية والعلاقات بين الشعوب لا يمكن أن تتطور بشكل أفضل إلا إذا كانت مستقرة .. مشددا على أن الاستقرار هو ضمان التنفيذ الناجح للمشاريع العالمية، مثل مبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحها القادة الصينيون.