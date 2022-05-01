شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بـ629 مليون دولار خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري بلغ 629 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6.3% ، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن ( أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة ) مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق 4.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3.9%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أبريل من العام الميلادي 2022 سجلت 629 مليون دولار كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق 75.4 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 13.6%.

وأوضح الفريق ربيع، أن التقارير الملاحية خلال شهر أبريل 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد الناقلات بنسبة 25.8%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 9% ، فيما بلغت نسبة زيادة ناقلات الغاز الطبيعي المسال 12%، كما زادت أعداد حاملات السيارات بنسبة 6.6%، وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

وكشف رئيس الهيئة، أن إحصائيات الملاحة تسجل زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى إبريل عبور 7232 سفينة مقابل عبور 6395 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 837 سفينة بنسبة زيادة قدرها 13.1% ، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجاري بنسبة 6.5% بواقع 427.9 مليون طن، مقابل 401.9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 26 مليون طن.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم التحديات المختلفة، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2.3 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 18.4% بفارق 360.4 مليون دولار.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المؤشرات الحالية لحركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الراهنة، مؤكدا على أن الدعم الكامل والمتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقناة السويس ومشروعات تطويرها ساهم بفعالية في مواكبة القناة للتطورات العالمية في صناعة النقل البحري وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة والحفاظ على مكانتها الرائدة لتظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية وأحد الدعائم التى لاغنى عنها للمجتمع الملاحي الدولي.