شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحي الحضر، بجانب عشرات المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة المنيا، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، وهى، محطة مياه أبوقرقاص، ومحطة مياه الفرجاني – بنى مزار، ومحطة مياه آبا البلد – مغاغة، وتوسعات محطة مياه سمالوط، وخزان عالى البرجاية سعة 2000 م3، بينما يجرى تنفيذ 8 مشروعات أخرى، وهى، محطة مياه ساقولا – بنى مزار، ومحطة مياه نزلة البدرمان – ديرمواس، ومحطة مياه نزلة اسمنت – ابوقرقاص، ومحطة مياه بنى واللمس – مغاغة، ومحطة مياه دير البرشا – ملوي، ومحطة مياه اتقا – ملوي، وتوسعات محطة مياه مطاي، وشبكات مياه ابوقرقاص.

وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، توسعات صرف صحى العدوة، وصرف صحى البرجاية، وصرف صحى المنيا والغابة الشجرية، وصرف صحى نزلة البدرمان، وصرف صحى دير العذراء، واستكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، ويجرى تنفيذ 16 مشروعاً آخر لصرف الحضر، وهى، استكمال شبكات صرف مطاى، ومستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، ومحطة معالجة صرف صحى تونة الجبل، ومحطة معالجة صرف صحى برطباط، ومحطة معالجة صرف صحى بنى حسن الشروق، ومحطة معالجة صرف صحى برمشا، ومحطة معالجة صرف صحى كفر المغربى، ومحطة معالجة صرف صحى شارونة، ومحطة معالجة صرف صحى بلنصورة، ومحطة معالجة العمارية الشرقية، وتوسعات محطة معالجة دلجا، ومحطة معالجة صرف صحى بلهاسة، ومحطة معالجة صرف صحى قفادة، ومحطة معالجة دير ابوحنس، وتوسعات محطة معالجة ابوقرقاص، ومحطة معالجة الشيخ شبيكة.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة المنيا 30 منطقة ريفية، يقطنها 642 ألف نسمة بما نسبته 13 % من سكان المناطق الريفية، وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ11 منطقة ريفية، يقطنها 130 ألف نسمة بما نسبته 2.6 % من سكان المناطق الريفية، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ193 منطقة ريفية – منها 176 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، يقطنها 2 مليون و404 آلاف نسمة، بما نسبته 48.7 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.